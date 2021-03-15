المشاركون بمؤتمر حوار الأديان: نسعى للتعاون مع الأوقاف لمواجهة الفكر المتطرف

كتب ـ على عبد الرحمن

التقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعمر على روبلى، وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالى، ومحمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى، وبيشتوان صادق عبد الله وزير الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان، والقس جان أجاه تورى رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج، على هامش مؤتمر "حوار الأديان والثقافات".





وذكر بيان للوزارة اليوم، أن وزير الأوقاف أكد خلال اللقاء سعي وزارة الأوقاف الدائم للتواصل الحضاري، وترسيخ أسس الحوار البناء، ونشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته، فيما أعرب عمر علي روبلي وزير الأوقاف والشئون الدينية الصومالي عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، وتطلعه للتعاون المثمر والبناء مع وزارة الأوقاف المصرية لما لها من دور بارز في نشر الفكر الوسطي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل الجماعات الإرهابية.

من جانبه، أكد محمد عيضة مهدي شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد اليمنى، أن مصر هى الشقيقة الكبرى للبلدان العربية، وأنها دائمًا ما تمد يد المحبة وأواصر الألفة والمساعدة ليس إلى إخوانها من البلدان العربية فقط بل إلى العالم أجمع، والتى تثبت كل يوم أنها الحاضنة الأكبر لكل أشقائها العرب، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة الأوقاف المصرية فى مجال نشر الفكر الوسطي المستنير.



فيما وجه بيشتوان صادق عبد الله وزير الأوقاف والشئون الدينية بإقليم كردستان الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على دعوته لحضور هذا المؤتمر الهام، مؤكدًا أن الحوار الهادف يعمل على تقريب وجهات النظر، وأن وزارة الأوقاف المصرية نجحت فى نشر الوعى والفكر المعتدل والقضاء على الأفكار المتطرفة وتجفيف منابع الفكر المتطرف، مشيدًا بوثيقة القاهرة للحوار، والتى خرجت عن توصيات مؤتمر "حوار الأديان والثقافات" ، مؤكدًا دعمه للتوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر.

وأكد أبو بكر يوجو منجالا، رئيس الجمعية الإسلامية بالكونغو الديموقراطية على الدور البارز لوزارة الأوقاف وإصداراتها العظيمة في مواجهة الفكر المتطرف، ورغبته في نشرها على نطاق واسع، فيما أبدى القس جان أجاه تورى رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج انبهاره بتجربة واعظات الأوقاف المصرية، مؤكدًا أنها خير دليل على نجاح الدولة المصرية في تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني، متمنيًا نقل هذه التجربة وغيرها من التجارب المصرية في تعزيز التسامح بين الأديان واحترام آدمية الإنسان لإنسانيته وآدميته إلى مختلف دول العالم باعتبارها تجربة رائدة ومتميزة.



وأهدى وزير الأوقاف الضيوف الأجلاء نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.