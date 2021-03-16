دعم مدرسة فنية بالإسماعيلية بأحدث ماكينات التطريز بتكلفة 2 مليون جنيه.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبلت مدرسة أبوعطوة الصناعية الفنية للبنات بمحافظة الإسماعيلية، 5 ماكينات لقسم التريكو والتطريز، بأحدث الماكينات العالمية فى هذا المجال بتكلفة 2 مليون جنيه.

وقال محمد مجدى القاضى، مدير مدرسة أبو عطوة، إن حصول المدرسة علي هذه الماكينات يعتبر نقلة كبيرة وهو ترجمة فعلية للتوجه الجديد بالإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى لإعداد خريج قادر على مواكبة تحديات سوق العمل وتدريبه على أحدث الماكينات المماثلة بالمصانع الكبرى.

وأكد "القاضى" أنه يجرى حاليًا دارسة سيتم رفعها لوكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان، لتنفيذ معرض للجمهور لبيع منتجات القسم عقب تدريب الطالبات على استخدامات الماكينات الجديدة وتنفيذ مشروعات التخرج لطالبات السنة النهائية، مشيرًا إلى أن الماكينات الجديدة هى عبارة عن 2 ماكينة للتطريز و2 ماكينة للتريكو بجانب ماكينة لتشميع الخيوط، وتتيح الماكينات العمل على مسطحات من الأقمشة بمساحة 40 سم*80 سم ويتم تزويدها بعدد 9 ألوان من الخيوط، مضيفًا، "أن جميع تلك الماكينات تعمل إلكترونيًا من خلال تغذيتها عبر برنامج لتنفيذ التصميمات المراد تنفيذها، وتتيح انتاج أطقم السراير والمفروشات بمختلف أنواعها بجانب الملابس متعددة الاستخدامات ومن مختلف الخامات.

يذكر أن جميع الماكينات قامت بتوريدها الهيئة العربية للتصنيع وتقوم بتوفير أطقم التدريب المتخصصة من مهندسين وفنيين لتدريب المدرسين والطلاب على استخداماتها.

ماكينات التطريز الجديدة

العمل على ماكينات التطريز الجديدة

تعريف العاملين على ماكينات التطريز

ماكينات التطريز الجديده

ماكينات التطريز الجديده فى الإسماعيلية

ماكينات التطريز الجديدة بالإسماعيلية

وصول ماكينات التطريز