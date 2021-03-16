دراسة أمريكية: صور لقاحات كورونا المضللة على السوشيال ميديا تزيد من فوبيا الإبر

كتبت هند عادل

أفاد باحثون بجامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية أن التعرض المستمر للصور المضللة للحقن والأشخاص الذين يتلقون لقاح فيروس كورونا على التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى قد يثنى أولئك الذين يعانون من رهاب الإبر عن الحصول على جرعاتهم من اللقاح، وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية.

وقالت جينين جيدرى، الأستاذة المساعدة فى جامعة فرجينيا كومنولث التى تبحث فى الاتصال المرئي وأجرت مسحا على 500 شخص غالبًا ما تتضمن المعلومات المضللة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للحقن العملاقة، وقدمت توصيات للجنة الاستشارية الوطنية للقاحات، التى تقدم توصيات لمسئولى الصحة الفيدراليين بالولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت خلالها أن وسائل التواصل الاجتماعى مصدرًا للكثير من المعلومات غير الصحيحة حول اللقاحات بشكل عام، وفيروس كورونا على وجه التحديد، المصممة لإثناء الناس عن الحصول على اللقاحات.



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وأضافت جيدرى أن "صور الخوف"، تحظى بمزيد من الاهتمام ويمكن تذكرها لفترة أطول من الأنواع الأخرى من الرسوم التوضيحية، وحثت خبراء الصحة العامة على توخي الحذر في رسائلهم، مؤكدة أن الجهود المشروعة لتشجيع التطعيم ربما أثارت الخوف عن غير قصد من خلال إظهار محاقن كبيرة بشكل مبالغ فيه.

وأشارت جيدري: "إذا كنت تستخدم صورة حقنة ضخمة يزيد ذلك مخاوف الأشخاص الذين يعانون من رهاب الإبر."

أظهر تحليل لمجموعة واسعة من الدراسات من الولايات المتحدة ودول أخرى حول هذا الموضوع من قبل باحثين في جامعة ميشيجان أن 20% إلى 30% من البالغين الذين تمت دراستهم أعربوا عن قلقهم بشأن الإبر، بدءًا من القلق الخفيف إلى الرهاب القوي بما يكفي للحفاظ على البعض من طلب الرعاية الطبية حتى أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية أشاروا إلى الخوف من الإبر، ووجدت دراسة أخرى أن 18% من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مرافق الرعاية طويلة الأمد شعروا بنفس الشعور.

قال جيفري جيلر ، رئيس الجمعية الأمريكية للطب النفسي ، إن الخوف الشديد من الإبر أو الإجراءات الطبية التي تنطوي على الحقن يسمى تقنيًا رهاب المثقبيات، وأضاف جيلر: "يتجنب بعض الناس الإبر بسبب الخوف من الألم ، والبعض الآخر من الخوف من الإغماء وبعض الناس يتعرضون للإغماء."