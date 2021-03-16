خلافات الميراث تدفع شابا لحرق منزل عائلته فى كرداسة والنيابة تأمر بحبسه

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحرق منزل شقيقه، بسبب خلافات بينهما على تقسيم الميراث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن شقيق صاحب الشقة التى تعرضت للحرق، أشعل النيران فيها على خلفية تشاجره مع شقيقه ووالدته بسبب الميراث؛ وشعوره بالغيرة، وأن شقيقه انتزع منه حقه.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا باشتعال النيران في شقة سكنية بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة، وامتداد النيران لتشمل باقى المنزل المملوك لإحدى العائلات بكرداسة.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية، أمتد إلى باقي المنزل المكون من طابقين؛ وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء