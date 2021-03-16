حكم نهائي يلزم "دلمار للتنمية العقارية" بتسليم محل فى "بورتو كايرو" لصاحبه ودفع 300 ألف جنيه تعويض

كتب كريم صبحى

أصدرت الدائرة 10مدنى القاهرة الجديدة بمحكمة شمال القاهرة، حكما نهائيا بإلزام شركة دلمار للتنمية العقارية، بتسليم "محل" فى مشروع "بورتو كايرو" للمدعى وتعويضه بمبلغ 300 ألف جنيه عن الاضرار.

وكشفت تفاصيل الدعوى رقم 310 مدنى جزئى القاهرة الجديدة والمقامة من المدعى عبد الخالق شحاتة، ضد كل من منصور عبد المجيد عامر رئيس مجلس إدارة شركة دلمار للتنمية العقارية، والممثل القانونى للشركة، والشركة المصرية اللاتينية للمشروعات السياحية، ويمثلها حازم عبد الحى قنصوة، بصفته رئيس مجلس إدارة "الشاغل لعين النزاع" ويعلن بالمحل رقم 28 بمشروع "بورتو كايرو مول" بالقاهرة الجديدة، ورئيس مجلس ادارة جمعية النخيل التعاونية للبناء.

وقالت حيثيات الحكم إن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن له المحكمة انتهى الى نتيجة مؤداها أن مالك عين التداعى هي الشركة المدعية عليها وأن تلك الشركة أخلت بتسليم العين في الميعاد المحدد ، بالعقد المؤرخ في 30 -12-2010 ، وأن المدعى أصليا قام بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بعين التداعى وأنه التزم ببنود العقد.

وأشارت حيثيات المحكمة أنه بموجب عقد البيع المؤرخ فى 30 ديسمبر 2010، باتفاق الشركة المدعية الأولى الى المدعى ببيع المحل رقم 28 بالدور الأرضى بمشروع "بورتو كايرو" بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة، وقد تم ذلك البيع نظير "7 ملايين و400 ألف جنيه"، وقد تم الاتفاق وفقا للبند الثامن من العقد على التزام الشركة المدعية عليها بتسليم الوحدة المبيعة معد للاستعمال في 28 يونيو 2012، إلا أنها أخلت بالتزامها رغم التزام المدعى بسداد كامل الثمن، وحيث أنه قد أصابه الأضرار جراء اخلال التزام الشركة المدعية عليها الأولى بتسليم الوحدة المبيعة في الوعد المتفق عليه، حيث قدم المدعى حافظة مستندات، وكذلك اصل إنذار موجه الى الشركة المدعية عليهم بتسليم العين المبيعة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، بإلزام الشركة المدعية عليها بتسليم المحل رقم 28 بمشروع "بورتو كايرو" بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وكذلك إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 300 ألف كتعويض مادى وأدبى.