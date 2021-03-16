حبس أخطر تشكيل عصابى مسلح يسرق خطوط أنابيب البترول فى السويس 15 يوما

السويس - سيد نون

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السويس، للمرة الثانية، حبس خمس أعضاء فى تشكيل عصابى مسلح 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الخطوط البترولية بالعين السخنة فى المحافظة.

وكان ضباط المباحث تمكنوا من القبض على المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية، ومعدات تستخدم فى سرقة المواد البترولية.

وكان اللواء هشام رشاد، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، قد تلقى بلاغات بتعرض خطوط مواد بترولية للسرقة، بخط بترول العين السخنة – التبين.

وبناءا عليه شكل فريق بحث بقيادة العميد وليد الشرقاوى، رئيس إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، والرائد أحمد غريب رئيس مباحث قسم شرطة عتاقة، وتبين أن من يقوم بارتكاب الجرائم تشكيل عصابى مسلح، يقوم بسرقة خطوط المواد البترولية.

تم إعداد كمين للمتهمين، وتمكن ضباط المباحث من ضبط 5 من أعضاء التشكيل العصابي، وبحوزتهم بندقية آلية وكميات من الذخيرة، كما تم ضبط 3 سيارات محملة بالمواد البترولية.