جارديان: بريطانيا تعلن إجراءات لحماية النساء بالشوارع ليلا بعد حادث خطف وقتل سيدة

كتبت ريم عبد الحميد

تحدثت صحيفة الجارديان البريطانية عن الإجراءات التى تسعى بريطانيا لاتخاذها لحماية النساء فى الشوارع، بعد حادثة خطف وقتل سيدة أثارت حالة من الغضب.

وقالت الصحيفة أنه بحسب الخطط التى تم الإعلان عنها، يمكن لضباط الشرطة فى ثياب مدنية القيام بدورية فى الحانات والنوادى الليلية فى جميع أنحاء إنجلترا وويلز، كجزء من خطط لحماية النساء من الجناة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البريطانية كانت تعارض تعديلا لمشروع قانونها الخاص بالعنف المنزلى، من شأنه أن ينشىء سجلا وطنيا للمطاردين، لكن مجلس اللوردات صوت مساء أمس الاثنين على إعادته لمجلس النواب للنظر فيه. وفى غضون دقائق، أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون سلسلة من الخطوات الفورية لتحسين الأمن.

ومن بين هذه الإجراءات، توسيع برنامج يسمح لضباط الشرطة بملابس رسمية ومدنية بالسعى للتعرف على الجناة المشتبه بهم ليلا. وجاءت هذه الإجراءات فى أعقاب اجتماع لفريق العمل المعنى بالجريمة والعدالة برئاسة جونسون.

ومن بين الخطوات الأخرى التى كشف عنها دواننج ستريت، مضاعفة صندوق "شوارع أكثر أمنا" بقيمة 45 مليون استرلينى، والذى يوفر تدابير الحى مثل الإضاءة الأفضل وكاميرات المراقبة.

وأكدت الحكومة أن الوزراء ملتزمون بالعمل مع قوات الشرطة ومفوضى الشرطة والجرائم لضمان أن تركز الإجراءات بشكل أكبر على منع العنف الجنسى. وقال بوريس جونسون إن هذا قد يعنى وضع إجراءات فى الحدائق والطريق التى تستخدمها النساء أثناء سيرهن ليلا.

واعترف وزير الخارجية البريطانى دومنيك راب بأنه لا يزال هناك المزيد الذى يتعين فعله، مضيفا فى تصريحات لسكاى نيوز أنه يعتقد أنه من المروع أن النساء لا تزالن تعانين الخوف والترهيب والتهديدات، وقال إنه يتحدث كابن وكزوج وكأخ.