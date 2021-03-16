تعرف على موازنة المعاشات فى العام المالى الجديد بعد زيادة الـ 13%

كتب مدحت وهبة

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة المعاشات 13%، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، فى إطار حرص الرئيس على أحسن مستوى معيشة اصحاب المعاشات



وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن إجمالي قيمة المعاشات في الموازنة الجديدة، اعتبارا من بداية يوليو 2021 ،ستكون 282 مليار جنيه، بعد الزيادة المقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بزيادة 13% .



وتعمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تنفيذ التكليفات الرئاسية، لرفع المعاناة عن المواطنين والتخفيف عن كبار السن من أهالينا ممنْ أفنوا عمرهم فى خدمة الوطن فكانت التكليفات الرئاسية تشير إلى ضرورة إيجاد آليه تضمن حصول جميع من يتعامل مع الهيئة على خدماتهم بكل سهولة ويسر دون ضرورة التواجد بمكاتب التأمينات، بحيث يمكنه الحصول على الخدمة من مقر سكنة بإطلاق بوابة إلكترونيه تتاح لكافة المواطنين يمكن من خلالها الحصول على كافة الخدمات وتقديم المستندات المطلوبة خلالها، بالإضافة إلى فتح مكاتب أمامية مزودة بأماكن انتظار لائقة لغير الراغبين بالتعامل مع البوابة الإلكترونية، وبأماكن انتظار لائقة وهو ما تعمل عليه الهيئة حاليا .

