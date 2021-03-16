تعرف على التحليل الذى يكشف إصابة طفلك بمرض احمرار الخدود

كتبت فاطمة خليل

فيروس بارفو من الفيروسات الشائعة والتي تتسبب في مرض الأطفال الشائع المعروف باسم المرض الخامس (الحمامي المعدية) وهذا المرض يتسبب في إصابة الطفل باحمرار الخدود حتى أنه يسمى "صفع الخد"، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على التحليل الذى يكشف إصابة طفلك بمرض احمرار الخدود، وفقاً لموقع جامعة روشستر الأمريكية.

ويسمى الاختبار الذى يكشف عن سبب احمرار الخدود اختبار الأجسام المضادة لفيروس بارفو B19، وهو تحليل للتحقق من الإصابات الحالية أو السابقة بفيروس بارفو 19.

عادة ما يتسبب الفيروس في مرض خفيف فقط عند الأطفال، كما يمكن أن يشكل خطورة على النساء الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، هذا لأنه قد لا يكون لديهم الأجسام المضادة لمحاربة عدوى الفيروس الصغير.



صفع الخد

أسباب إجراء اختبار فيروس بارفو 19



قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا ظهرت على الطفل أعراض المرض الخامس، ولن تظهر أي أعراض على بعض الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس بارفو B19.

يصاب العديد من الأطفال بالحمى، وطفح جلدي أحمر على الخدين يبدو وكأنه علامة صفعة، وسيلان في الأنف ، وإسهال، وطفح جلدي .

يعاني البعض أيضًا من آلام المفاصل غالبًا ما يعاني البالغون من ألم وتورم في المفاصل وحكة وحمى وطفح جلدي على جذعهم وأطرافهم.

من المحتمل أن يطلب الطبيب منك هذا الاختبار إذا كنت حاملاً أو لديك جهاز مناعة ضعيف، وكنت تشكين في تعرضك للمرض الخامس.

إذا كان جهازك المناعي ضعيفًا ، فقد يتسبب الفيروس في مشاكل صحية أكثر خطورة، يمكن للأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من فقر الدم أو ضعف الجهاز المناعي أن يصابوا بنوع حاد من فقر الدم يهدد الحياة.

تتعرض النساء الحوامل اللائي لديهن أطفال صغار لخطر أكبر للتعرض للفيروس الذي يمكن أن يصيب الجنين ويؤذي الجنين بشكل خطير.

إن معرفة أنك تعرضت للفيروس يساعد طبيبك على اكتشاف العلاج المناسب إذا مرضت.



مرض الوجنة المصفوعة

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟



قد يطلب الطبيب أيضًا صورة دم كاملة إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية أو مرض فقر الدم المنجلي أو اضطراب دم وراثي يسمى كثرة الكريات الحمر أو حالات أخرى تؤثر على خلايا الدم الحمراء أو المناعة.

ماذا تعني نتائج اختباري؟



قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة.

تظهر نتائجك ما إذا كان لديك أجسام مضادة لفيروس بارفو، فإذا كانت نتائجك سلبية، فهذا يعني أنك لم تتعرض للفيروس وإذا كانت نتائجك إيجابية ، فقد تعرضت لفيروس بارفو ولديك الأجسام المضادة له.

كيف يتم هذا الاختبار؟



يتم إجراء الاختبار بعينة من الدم تُستخدم إبرة لسحب الدم من وريد في ذراعك أو يدك.

ما الذي قد يؤثر على نتائج الاختبار الخاصة بي؟



في بعض الأحيان يمكنك الحصول على نتيجة إيجابية خاطئة إذا كان لديك عامل روماتويدي أو أجسام مضادة للنواة أو أجسام مضادة لفيروس إبشتاين بار.