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صفع الخد.. مرض يصيب الأطفال يسبب احمرار الخدود

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:00 م
صفع الخد.. مرض يصيب الأطفال يسبب احمرار الخدود متلازمة صفع الخد
كتبت فاطمة خليل

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هل سمعت من قبل عن متلازمة "صفع الخد" وهو مرض يسبب احمرار الخد ليشبه الصفع بالقلم على الخد، لذا سمى بهذا الاسم، وتعد متلازمة صفع الخد إحدى الحالات الأكثر شيوعًا عند الأطفال، وقد يكون من الصعب غالبًا اكتشافها، وهو فيروس يصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 12 عامًا، وفقاً لموقع goodtoknow.

صفع الخد1
صفع الخد

 

ما هي متلازمة صفع الخد ؟
 

ومرض صفع الخد مرض شائع في الطفولة ويعرف أيضًا باسم المرض الخامس أو فيروس parvov B19.

 على الرغم من أن الأطفال الصغار عادة ما يلتقطوا عدوى هذا الفيروس إلا أنه قد يحدث في أي عمر ويقدر أن ستة من كل 10 بالغين سيكونون مصابين به.

ولا يمثل فيروس صفع الخد خطراً كبيراً، فغالبية الأشخاص الذين يصابون بالفيروس لا يعرفون حتى أنهم مصابون به، وقد يشفى من تلقاء نفسه.

كيف يتم انتشار فيروس متلازمة صفع الخد
 

تنتشر متلازمة صفع الخد في الهواء عندما نسعل ونضحك ونعطس، أو عن طريق قطرات اللعاب في الهواء عندما نكون على اتصال وثيق بشخص مريض.

 لهذا السبب عندما يحصل الأطفال عليها (ومعظمهم بين سن الرابعة والاثني عشر) ، فإنه يمكن أن ينتشر بسرعة كبيرة في جميع أنحاء الفصل الدراسي أو المدرسة.

يُطلق على الفيروس اسم بارفيروس بي 19 - وهو يشبه الفيروس الذي يصيب القطط والكلاب، لكن لا يمكن أن ينتشر من إنسان إلى حيوان أو العكس.

أعراض متلازمة صفع الخد
 

الأعراض التي يجب البحث عنها هي بشكل عام الأعراض التي تسبب نزلة البرد العادية؛ مثل: العطس ، سيلان الأنف ، والتهاب الحلق ، وقليلا من الصداع وربما قليلا من الحمى.

والطفح الجلدى الأحمر على الخد يشبه الصفعة سمة من سمات هذه العدوى وهو طفح جلدي أحمر قد يستمر في خد واحد أو كلا الخدين ويمكن أن ينتشر أيضًا إلى بقية الجسم قد يذهب إلى الصدر والبطن والظهر والذراعين والساقين واليدين وباطن القدمين.

وهذا ليس مؤلمًا ولكنه قد يكون مزعجًا لبعض الناس، على عكس الطفح الجلدي المقلق للالتهاب السحائي.

حوالي 1 من كل 4 حالات لا تظهر أي أعراض على الإطلاق ، لذلك قد يكون من الصعب أحيانًا اكتشافها.

أعراض متلازمة صفع الخد
 

-حمى خفيفة.

-صداع الرأس.

-تعب.

- التهاب الحلق.

-طفح جلدي أحمر على الوجه.

-الطفح الجلدي عادة ما يكون غير مؤلم وعندما يظهر لم يعد طفلك معديا.

صفع الخد
صفع الخد

 

علاج متلازمة صفع الخد
 

علاج هذا المرض كما تفعل مع أي نوع من أنواع العدوى الفيروسية: الكثير من الراحة ، الكثير من السوائل وعلاج التهاب الحلق / ارتفاع درجة الحرارة ، باراسيتامول أو الإيبوبروفين لتخفيف الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا.

 


اعراض المرض الخامس

المرض الخامس

متلازمع صفع الخد

مرض الخد المصفوع

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