تسليم أكثر من 11 ألف بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية.. صور وفيديو

وصل منذ قليل الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العامة، إلى محافظة المنوفية، وكان في استقباله اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وذلك لتسليم شهادات تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وعقود عمل لذوى الهمم، بمقر نادى الشرطة بشبين الكوم .
وكان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد قام بتوزيع شهادات التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية، وكذلك تسليم عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال مؤتمر العمالة غير المنتظمة، الذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، والسيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة.
وسلم وزير القوى العاملة، عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بإجمالى 84 عقدا، كما تم تسليم 11546 بوليصة تأمين للعمالة غير منتظمة.
جانب من لقاء وزير القوى العاملة والوفد المرافق له بمحافظ المنوفية
محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة
محافظ المنوفية يهدى درع المحافظة لوزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية
وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية بنادى الشرطة
وزير القوى العاملة يزرع احد الاشجار
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة يسلم الشهادات للعمال
جانب من تسليم الشهادات
جانب من تسليم الشهادات للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة يسلم شهادات تأمين علي الحياة للعمالة الغير منتظمة
وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية يسلمان شهادات تأمين علي الحياة للعمالة الغير منتظمة
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