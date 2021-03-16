تسليم أكثر من 11 ألف بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمنوفية.. صور وفيديو

المنوفية - محمد فتحى

وصل منذ قليل الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العامة، إلى محافظة المنوفية، وكان في استقباله اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وذلك لتسليم شهادات تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة، وعقود عمل لذوى الهمم، بمقر نادى الشرطة بشبين الكوم .

وكان الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد قام بتوزيع شهادات التأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة ضد الحوادث الشخصية، وكذلك تسليم عقود العمل لذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال مؤتمر العمالة غير المنتظمة، الذى أقيم بمجمع دمنهور الثقافى بمشاركة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، والسيد الخطيب مدير مديرية القوى العاملة.

وسلم وزير القوى العاملة، عقود عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بإجمالى 84 عقدا، كما تم تسليم 11546 بوليصة تأمين للعمالة غير منتظمة.

وأكد الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه خلال المرحلة القادمة سيتم تنظيم بين المديرات بجميع المحافظات والسجلات المدنية لوضع وظيفة العمالة غير المنتظمة لتحقيق الرعاية الكاملة لهم، بالإضافة إلى تقديم وظائف لذوى الهمم لكى تساعدهم على المعيشة، وذلك فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بالاهتمام بهذه الفئة ووضع خطة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً من أجل توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه على التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة والوزارة لبحث أوجه تقديم كافة الخدمات والرعاية للعمالة غير المنتظمة وكذا توفير فرص عمل جادة ولائقة للشباب من أبناء المحافظة.

وعلى هامش اللقاء قام محافظ المنوفية ووزير القوى العاملة، بزراعة عددا من الأشجار المثمرة "شجر الزيتون" بمقر ديوان عام محافظة المنوفية ضمن خطة المحافظة لزراعة الأشجار المثمرة وبحضور منسق عام مبادرة هنجملها على مستوى الجمهورية بهدف تنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ على كل نقطة مياه ومكافحة فقر الغذاء.



جانب من لقاء وزير القوى العاملة والوفد المرافق له بمحافظ المنوفية



محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة



محافظ المنوفية يهدى درع المحافظة لوزير القوى العاملة



وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية



وزير القوى العاملة ومحافظ المنوفية بنادى الشرطة



وزير القوى العاملة يزرع احد الاشجار



الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة يسلم الشهادات للعمال



جانب من تسليم الشهادات



جانب من تسليم الشهادات للعمالة غير المنتظمة



وزير القوى العاملة يسلم شهادات تأمين علي الحياة للعمالة الغير منتظمة