تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2181 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4302 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3130 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، المصرية للدواجن، الدلتا للسكر، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، جلاكسو سميثكلاين، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 21.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعنير، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 46.5 ألف سهم، 53.1 ألف سهم، 71.7 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، البنك التجاري الدولي (مصر) 3571 سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 30841 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، المصرية للمنتجعات السياحية، 40833 سهم، 713.7 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة المنصورة للدواجن، شراء عدد 80 ألف سهم بسعر 15.41 جنيه بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 9.207% إلى 10.168%، فيما تبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بنسبة 4.183% لشركة زيتا للاستثمار محدودة، محمد محمود السيدد بنسبة 0.566%.

كما أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 54 ألف سهم من أسهم الخزينة الخاصة بالشركة بجلسة أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.22% من أسهم رأس المال.

وفي سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة المصرية للدواجن من 2 جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 425.7 مليون سهم بدلًا من 42.57 مليون سهم، بعد مطالعتها مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، أنهما يوردا الحصة الشهرية المقررة إلى وزارة الزراعة، وبالتالي فهما معفاة من رسم الصادر من الأسمدة الأزوتية، جاء ذلك ردًا على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 59 لسنة 2021 باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية.