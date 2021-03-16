تجديد حبس 7 أشخاص 15 يوما بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزل بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة الجزئية فى القليوبية، حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل بدائرة المركز، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكان اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ يفيد مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية كفر حمزة دائرة المركز.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والذى أمر بتشكيل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ذلك 7 أشخاص، وتم ضبطهم أثناء الحفر وبحوزتهم معدات للحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكات المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة، أمر بحبس المتهمين واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على أدوات الحفر.