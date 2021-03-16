انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن السويسرى أ – الطوب الرملى – المسبك الآلى – مساكن ماليزيا "، نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى قطر 400 مم أمام مصنع المكرونة – الطوب الرملى – الحى العاشر وذلك بسبب أعمال التطوير المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية

وتأسف الشركة لهذا العطل الخارج عن ارادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن .

وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.