اليوم السابع
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انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط

الثلاثاء، 16 مارس 2021 11:15 ص
انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بأحد الخطوط انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلنت  شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن السويسرى أ – الطوب الرملى – المسبك الآلى – مساكن ماليزيا "،  نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط رئيسى قطر 400 مم أمام مصنع المكرونة – الطوب الرملى – الحى العاشر وذلك بسبب أعمال التطوير المنفذة بمعرفة الهيئة الهندسية .
 
وتأسف الشركة لهذا العطل الخارج عن ارادتها وتعمل على إعادة تشغيل الخدمة فى أسرع وقت ممكن . 
 
وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 
 

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