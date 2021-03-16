المصرية للاتصالات: إضافة بند تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة إلى عمومية الشركة

كتبت هبة السيد

وتعقد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري، للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، النظر واعتماد تقرير مراقبا الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وعرض تقرير عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، والنظر في اعتماد تعيين مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 وتحديد أتعابه، والنظر في اعتماد تغييرات تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، واعتماد تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والموافقة على إبراء أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

كما ستنظر الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال الفترة من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2020 حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية لاعتماد القوائم المالية لعام 2021 في إطار المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع، والنظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021، والنظر في اعتماد عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تشمل ولا تقتصر على مساهمي الشركة أو أعضاء مجلس الإدارة-إن وجد-والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام المالي 2021، والنظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.