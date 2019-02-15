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انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية لـ 3 شركات بـ"القابضة للطرق والكبارى"

الجمعة، 15 فبراير 2019 02:56 م
انعقاد أعمال الجمعية العامة العادية لـ 3 شركات بـ"القابضة للطرق والكبارى" الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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ترأس المهندس صلاح صابر رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى، أعمال الجمعية العامة العادية لثلاث شركات تابعة للشركة "النيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق والكبارى، والنيل العامة للإنشاء والرصف"، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل  ، و اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق وأعضاء مجالس الادارات وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات 
 
بدأت الجمعية العامة لإنشاء الطرق، باستعراض المهندس على حسن عياد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة نشاط الشركة عن العام المالى 2018/1017، والمركز المالى والحسابات الختامية فى 2018/6/30 واستعراض المشروعات التى انجزتها الشركة، حيث أوضح أنه تم تسليم 20 مشروعا تسليما نهائيا، و19 مشروعا تسليما ابتدائيا، بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه.
 
كما تم انجاز وافتتاح المبنى الإدارى الجديد للشركة وتوفير اسطول نقل ذاتي لاحتياجات الشركة من حديد التسليح والاسمنت السائب والسولار انتجت و الشركة ذاتيا مواسير الخرسانة المسلحة وعلامات تأمين السلامة المرورية / محماص الخلاطات الأسفلتية وكذلك الاستمرار للسنة الثالثة في تطوير ورفع كفائة معدات وسيلرات بتكلفة 31,9 مليون جنية بنسبة 13% من السعر السوقي حال شرائها جديدة والفوز للعام الثاني علي التوالي ببطولة الجمهورية للشركات في كرة القدم .
 
كما أشار عياد الى  ان النشاط المحقق 3055,7 مليون جنية بنسبة زيادة 52,8 % عن المستهدف مقابل 2484 مليون جنية للعام السابق بنسبة زيادة 23%  لافتا الى تحقيق  الشركة لإيرادات استثمارية وفوائد بلغت 27مليون جنية مقابل 21مليون في العام الماضي بنسبة زيادة 8% عن المستهدف وتحقيق  الشركة ايرادات وأرباح أخري بمقدار 67مليون جنية مقابل 58 مليون جنية العام المالي السابق وحققت الشركة فائضاً قبل الضريبة بلغت 99,99 مليون جنية مقابل 91,95 مليون جنية خلال العام السابق.
 
من جانبه استعرض المهندس حلمى زيدان رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى نشاط الشركة خلال العام المالى 2018/2017حيث بلغ ايراد الانتاج المحقق نحو 986.670مليون جنيه والمنفذ من هذه الأعمال ذاتيا بلغ نحو 76% 
 
وأشار إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ خطة إحلال وتجديد الاصول الإنتاجية الثابتة ووضع برامج صيانة للآلات والمعدات والسيارات المملوكة للشركة لاستعادة حالتها الفنية والدفع بها مرة أخرى للعمل.
 
كما تقوم بالعمل على تحصيل مستحقات الشركة المتأخرة لدى جهات الإسناد المختلفة والعمل على نهو المشروعات المتأخر تنفيذها، كذلك دفع المشروعات الجديدة التى تحقق هامش ربح وسرعة ن هو إجراءات تسجيل أرض القطامية ومرغم
 
 كما صدقت الجمعية العامة لشركة النيل العامة للإنشاء والرصف  على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2017/2018 وتقرير القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 30/6/2018 وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات

 


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