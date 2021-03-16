المؤشران إس آند بى 500 وداو جونز يغلقان على انخفاض

رويترز

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي منخفضين اليوم الثلاثاء بينما ينتظر المستثمرون نتيجة اجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين.

وافتقرت سوق الأسهم الأمريكية إلى اتجاه واضح في معظم الجلسة بعد أن أغلق المؤشران كلاهما عند مستوى قياسي مرتفع في الجلسة السابقة بدعم من موجة تفاؤل بشأن حزمة تحفيز مالي قيمتها 1.9 تريليون دولار وتقدم سريع في حملة توزيع لقاحات كوفيد-19 يعززان الآراء بأن أكبر اقتصاد في العالم يسير في مسار نحو التعافي.

وفي الوقت نفسه فإن مخاوف من نمو تضخمي للاقتصاد وزيادة في أسعار الفائدة مؤخرا تزيدان التدقيق بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الذي ينتهي غدا الأربعاء حيث من المرجح أن يرفع صانعو السياسات توقعاتهم لنمو الاقتصاد ويكررون تعهدهم بالإبقاء على سياسة تيسيرية للمستقبل المنظور.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.39 بالمئة إلى 32825.16 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.16 بالمئة ليغلق عند 3962.71 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 0.09 بالمئة إلى 13471.57 نقطة.