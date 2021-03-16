الكرملين يدعو دول العالم للابتعاد عن سياسة عزل سوريا واستئناف الحوار معها

دعا الكرملين الدول إلى الابتعاد عن سياسة عزل سوريا واستئناف الحوار معها، مؤكدا أن بلاده مقتنعة تماما بشرعية الرئيس السورى بشار الأسد،

وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف- في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، " إن روسيا بالطبع تدعو دائما دول العالم إلى الابتعاد تدريجياً عن سياسة عزل سوريا واستئناف الحوار معها "، متابعا : "نحن مقتنعون بأن الأسد الزعيم الشرعى للدولة السورية، ونحن نبذل جهدا جبارا لإعطاء دفعة للعمل على الدستور، وبشكل عام لدفع التسوية السورية على المسار السياسى".

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية على أن الجيش الروسى يتعاون بشكل وثيق للغاية مع نظرائه الأتراك فى سوريا على أساس الاتفاقات، التى تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين. قائلا - ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على الحاجة إلى إنشاء صيغ جديدة لحل الأزمة السورية "إن الصيغ الحالية تعمل ونود أن نرى كفاءاتها ونتائجها، فالأمور تجرى بشكل صعب للغاية مع اللجنة الدستورية، ولا نرى بديلا".