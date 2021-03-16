القناطر الخيرية تستعد لافتتاح معرض "زهور الربيع" بأصناف جديدة.. صور

القليوبية فريق المحافظات

أنهت إدارة ري القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، استعداداتها لافتتاح معرض "زهور الربيع لعام 2021"، بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والذي من المقرر افتتاحه الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وفى هذا السياق أكد المهندس أشرف درويش، مدير عام ري القناطر الخيرية، أن معرض "زهور الربيع" سيبدأ الأربعاء المقبل ويستمر حتى الـ5 من شهر أبريل المقبل، موضحا أن المعرض هذا العام يعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم آلاف الفصائل من الزهور والأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة من الورود الطبيعية.

وأشار مدير رى القناطر، أن إدارة المعرض تعمل على الاستفادة من الزهور النادرة عن طريق زيادة الإنتاج فيها والاستفادة منها اقتصاديا، عن طريق بيعها للأهالي والهيئات بأسعار متناول الجميع، مشيرا إلى أن إدارة المعرض بدأت بإنتاج الأشجار النادرة في القناطر كأشجار "المورنجا" والتين البنغالي.

وأوضح، أن المعرض يضم كميات كبيرة من ورود الظل والشمس، حيث تبدأ أعمال الإعداد لزراعة معرض الزهور 25 مايو من كل عام، علي أن يبدأ عرضها للبيع مارس من العام التالي.

جانب من المعرض



خلال الاستعدتاد لمعرض زهور الربيع