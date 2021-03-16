اليوم السابع
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القبض على المتهمين بالتشاجر بمحيط مدرسة بالمعادى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:45 ص
القبض على المتهمين بالتشاجر بمحيط مدرسة بالمعادى قوات شرطة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهمين بالتشاجر بمحيط مدرسة بالمعادى، حيث تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليقاً مدعوماً بعدة مقاطع فيديو تضمنت قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء بالضرب على إحدى الفتيات أمام إحدى المدارس بمنطقة المعادى بالقاهرة والتسبب فى عاهة مستديمة لها.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس بالمنطقة المشار إليها بين طرف أول "إحدى السيدات ونجلتيها طالبتين"، طرف ثانى "إحدى السيدات ونجلتها "طالبة"، ونجل عمها بسبب خلافات زمالة مع طالبات بالمدرسة، تطورت لتراشق بالألفاظ  وتشابك بالأيدى تدخل خلالها ذويهم لمناصرتهم، مما أسفر عن إصابة إحدى الطالبات بكدمة بالعين.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الداخلية

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اخبار الحوادث

الامن

مشاجرة امام مدرسة

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