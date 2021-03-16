اليوم السابع
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الصحة تكشف أسباب الإصابة بسوء التغذية عند الأطفال.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 16 مارس 2021 04:00 ص
الصحة تكشف أسباب الإصابة بسوء التغذية عند الأطفال.. اعرف التفاصيل أسباب الإصابة بسوء التغذية عند الأطفال
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة عن أسباب الإصابة بين الأطفال بسوء التغذية والتى تصمنت عدم حصول الجسم علي العناصر الغذائية الكاملة، بالاضافة إلي تناول كميات كبيرة جدا او قليلة جدا من محتويات غير صحية .
 
وأضافت وزارة الصحة، أن الأسباب تشمل تناول كميات غير كافية من البروتين .
 
وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن مجموعة من الأمراض التى تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية، مشيرة إلى وجود أمراض مباشرة مثل فقر الدم والسكر والضغط وأمراض الدورة الدموية وهشاشة العظام ومسمياتها.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن سوء التغذية عند الأطفال يسبب أمراض ومشاكل صحية  تتمثل في السمنة والهزل وقصر القامة.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه "عند إصابة الأطفال بسوء التغذية يصبحون أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض ونصحت بأن يتناول الطفل وجبات صحية تحتوي على الخضروات والفاكهة لتعزز من قوة ومناعة جسمه".
 
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