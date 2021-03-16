الصحة تكشف أسباب الإصابة بسوء التغذية عند الأطفال.. اعرف التفاصيل

وأضافت وزارة الصحة، أن الأسباب تشمل تناول كميات غير كافية من البروتين .

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن مجموعة من الأمراض التى تصيب الأطفال بسبب سوء التغذية، مشيرة إلى وجود أمراض مباشرة مثل فقر الدم والسكر والضغط وأمراض الدورة الدموية وهشاشة العظام ومسمياتها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن سوء التغذية عند الأطفال يسبب أمراض ومشاكل صحية تتمثل في السمنة والهزل وقصر القامة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه "عند إصابة الأطفال بسوء التغذية يصبحون أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض ونصحت بأن يتناول الطفل وجبات صحية تحتوي على الخضروات والفاكهة لتعزز من قوة ومناعة جسمه".