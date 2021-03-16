اليوم السابع
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الحكومة تستعرض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:15 ص
الحكومة تستعرض مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة مخطط التطوير
كتب أحمد حسن

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المخطط يستهدف تطوير حديقة الفسطاط وربطها بحديقة عين الصيرة و تطوير المناطق المحيطة ب سور مجرى العيون 

 
استعرضت الحكومة مخطط المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، بمحافظة القاهرة، ضمن جهودها لتطوير القاهرة التاريخية، وذلك بحضور مسئولى الحكومة، ومحافظة القاهرة.
 
وأكدت الحكومة، أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة الفسطاط، تشمل تطوير حديقة الفسطاط، وربطها بحديقة عين الصيرة التى يجرى الانتهاء من تطويرها، وكذا تطوير المناطق المحيطة بمنطقة سور مجرى العيون "المدابغ سابقاً" التى يتم تطويرها حالياً، على غرار ما يتم إنشاؤه حالياً بمشروع تطوير سور مجرى العيون، وما تم تنفيذه سابقاً فى مشروع تطوير روضة السيدة "تل العقارب سابقاً".
 
وأكدت الحكومة، أن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، والارتقاء بمستوى مدينة القاهرة، والسماح لها بالعودة لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة.

عين الصيره

سور مجرى العيون

منطقه المدابغ

تطوير القاهره

حديقه الفسطاط

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