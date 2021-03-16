مد شبكات الغاز الطبيعى أولوية لجميع قرى حياة كريمة.. اعرف التفاصيل

كتبت إيمان على

تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، لتحسين مستوى معيشة ما يقرب من 55 مليون مصرى باستثمارات تصل إلى 500 مليار جنيه، وتعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأهالى قرى الريف المصرى فى مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية ‏والحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، ومن ثم إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة.

وتتمثل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى من ضمن أولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القرى وتوفير خدمات حضارية لسكانها، وهو ما أكد عليه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والذى استعرض حجم الأعمال التى يتم تنفيذها فيما يتعلق بتوصل الغاز الطبيعى للمنازل، أمام مجلس النواب، الأحد، ونرصد التفاصيل التى تم استعراضها:

- الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لعدد 12.5 مليون وحدة سكنية

- إطلاق مبادرة لتوصيل الغاز بالتقسيط لمدة 6 سنوات بدون فوائد بـ30 جنيها شهريا

- المستهدف خلال العام المالى الجارى تنفيذ توصيله لنحو 1.2 مليون وحدة

- تتم الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة سواء فى التحويل لاستخدامه أو مد شبكات جديدة

- يتم التنسيق لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحى بالقرى

- إجراء مسح لعدد الوحدات باعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات والشوارع