اليوم السابع
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البيئة: بدل انتقال أو شقة مدعومة حوافز للمنتقلين للعاصمة الإدارية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:52 م
البيئة: بدل انتقال أو شقة مدعومة حوافز للمنتقلين للعاصمة الإدارية مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية
كتبت آية دعبس

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عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة سير العمل وإجراءات وخطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة الخاصة بالتحول الرقمى، حيث تم عرض حزمة الحوافز والتسهيلات التى ستقدمها الدولة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية ليتسنى للعاملين بالدولة أداء مهامهم بسلاسة ويسر.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان، أن حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية تتنوع بين توفير بدل انتقال، أو الحصول على شقة مدعومة من الدولة بسكن مصر بمدينة بدر أو بحى الـR3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأشادت بالخطة المتكاملة التى وضعتها الدولة لتأهيل ورفع كفاءة العاملين المنتقلين للعاصمة وفقاً لنتائج اختبارات تقييم الأداء وما أسفرت عنه الاحتياجات التدريبية، وجارى استكمال الدورات التدريبية لبناء وتنمية قدرات الموظفين على حزم تدريبية رئيسية كبرامج الأساسيات، وبرامج الجدارات، والتدريب على التطبيقات الجديدة، بالإضافة إلى خطة متكاملة لرفع القدرات الرقمية للعاملين بما يتناسب وبيئة العمل الجديدة المقرر الاعتماد عليها بالعاصمة الإدارية، إيماناً من الدولة بأن رفع قدرات العاملين سيساهم في النهوض بالعمل الحكومي، ويحقق قدراً أكبر من الشفافية والحوكمة، الأمر الذي يسهم  في نهاية الأمر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
 
كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد تفقدت مبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الذى تم بنائه بشكل متوافق بيئياً ، حيث يراعى ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمي الجديد نحو التوسع في المباني الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة في التوسع في المباني المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة.

وزارة البيئة

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حوافز العاصمة الإدارية

مكافاة لمن يذهب للعاصمة الإدارية

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