وقال ساباديل عقب الجلسة: «تواجه الحكومة الليبية الجديدة تحديات كبيرة.. حيث يرنو الليبيون إلى التغيير، وهم يستحقونه.. لقد استمعنا اليوم إلى رسائل قوية حول المصالحة والوحدة».

وأكد ساباديل "أن الاتحاد الأوروبى على استعداد للعمل مع رئيس الوزراء الدبيبة وفريقه من أجل مستقبل سلمي ومزدهر لجميع الليبيين".