اليوم السابع
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الأقصر تستكمل دعم قرى إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة .. والأهالي يشكرون الرئيس

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:17 م
الأقصر تستكمل دعم قرى إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة .. والأهالي يشكرون الرئيس مشروعات صرف صحى تتم داخل قرى الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد محمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر، رئيس مركز ومدينة إسنا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مركز إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات، التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.

واستهل محمد عبد الفتاح، وفق بيان اليوم، الثلاثاء، الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة، التي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية.

وخلال الجولة التقى السكرتير العام، بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع لحماية منازلهم من خطر المياه الجوفية، الذى كان حلما بالنسبة لهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية.

وتم استكمال الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلى الإعدادية والذى سيتم إقامتها من خمس طوابق ليضم فصول دراسية ومكاتب إدارية، كما تفقد أعمال الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب بقرية النجوع والجاري العمل بهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بالنمسا، التى سيتم ربطها على محطة رفع النمسا.

وشدد سكرتير عام الأقصر، على الشركات المنفذة بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء كافة الأعمال، مؤكدا أنه تم تحديد متطلبات جميع القرى في كافة القطاعات الخدمية والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسيتم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية.

سكرتير عام محافظ الاقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرى المحافظة (2)
 
سكرتير عام محافظ الاقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرى المحافظة (3)
 
سكرتير عام محافظ الاقصر يتفقد مشروعات حياة كريمة فى قرى المحافظة (1)
 
مشروعات صرف صحى تتم داخل قرى الاقصر (3)
 
مشروعات صرف صحى تتم داخل قرى الاقصر (2)
 

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