الأقصر تستكمل دعم قرى إسنا ضمن مبادرة حياة كريمة .. والأهالي يشكرون الرئيس

تفقد محمد عبد الفتاح أدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة إبراهيم نصر، رئيس مركز ومدينة إسنا، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق مركز إسنا، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية " حياة كريمة "، وتذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ فى كافة القطاعات، التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
واستهل محمد عبد الفتاح، وفق بيان اليوم، الثلاثاء، الجولة بتفقد أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بقرية الكلابية التابعة لمجلس قروى الحلة، التي سيتم ربطها على محطة رفع الكلابية.
وخلال الجولة التقى السكرتير العام، بالمواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع لحماية منازلهم من خطر المياه الجوفية، الذى كان حلما بالنسبة لهم موجهين الشكر لرئيس الجمهورية.
وتم استكمال الجولة بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة النجوع قبلى الإعدادية والذى سيتم إقامتها من خمس طوابق ليضم فصول دراسية ومكاتب إدارية، كما تفقد أعمال الصرف الصحي وخطوط مياه الشرب بقرية النجوع والجاري العمل بهم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بالنمسا، التى سيتم ربطها على محطة رفع النمسا.
وشدد سكرتير عام الأقصر، على الشركات المنفذة بتكثيف العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد لإنهاء كافة الأعمال، مؤكدا أنه تم تحديد متطلبات جميع القرى في كافة القطاعات الخدمية والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسيتم تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية.
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