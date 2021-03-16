ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الإثنين المقبل كما يلى :
- يوم الأربعاء 17 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء
- يوم الخميس 18 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
- يوم الجمعة 19 مارس :
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .
- يوم السبت 20 مارس :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية
- يوم الأحد 21 مارس :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .
- يوم الاثنين 22 مارس :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية .
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