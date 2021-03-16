اليوم السابع
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إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للأدوية وتعيين أشرف الخولى رئيسا تنفيذيا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:44 م
إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة للأدوية وتعيين أشرف الخولى رئيسا تنفيذيا أحمد حجازى
كتب عبد الحليم سالم

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وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للأدوية، فى جلستها الطارئة اليوم، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بتعيين رئيس تنفيذى جديد وعضوين بمجلس الإدارة، وذلك طبقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 بقانون 185 لسنة 2020 .
 
ووافقت الجمعية على تعيين الدكتور أشرف أحمد الخولى، عضو منتدب تنفيذى للقابضة" رئيس تنفيذى"، وتعيين الدكتور أحمد حجازى، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، مع الموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة تختاره وزارة المالية وتعيين هشام عطوة عضوا جديدا مع الابقاء على الدكتور جمال صلاح الدين محمود عوض  كعضو متفرغ للشؤون المالية والاستثمار بمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والابقاء على ممثل العاملين .
 
وحققت الشركة القابضة حجم إيرادات بلغ 20.5 مليار جنيه العام المالى 2019-2020، مقابل 17 مليار جنيه العام المالى 2018-2019 ومقابل 12.9 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 .

القابضة للادوية

اعادة تشكيل ادارة القابضة للادوية

اشرف الخولي

احمد حجازى

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