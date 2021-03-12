اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يؤكد إنشاء 3000 وحدة شحن للسيارات الكهرائية فى 3 سنوات

الجمعة، 12 مارس 2021 12:22 ص
وزير قطاع الأعمال يؤكد إنشاء 3000 وحدة شحن للسيارات الكهرائية فى 3 سنوات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب عبد الحليم سالم

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أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ، إن هناك تنسيق خاص بإجراءات وخطوات تحديد أماكن محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية، وذلك في ضوء خطة وزارة قطاع الأعمال العام لإحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وجهود توفير حزمة من المحفزات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.
 
وأضاف وزير قطاع الأعمال  لـ" اليوم السابع " أن الوزارة اقترحت عدداً من الأماكن لإقامة محطات شحن المركبات سواء في الجراجات العامة أو مواقف وأماكن تجمعات سيارات الأجرة (التاكسي)، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع الشركات الخاصة التي سيكون مطلوبا منها انشاء و ادارة 3000 وحدة شحن مزدوجة تخدم 6000 سيارة في نفس الوقت خلال 3 سنوات، 
 
أشار أنه قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر منافس للكهرباء ورسوم الشحن بما يوفر تنافسية للسيارات الكهربائية، كذلك ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ البنية التحتية المطلوبة في الأماكن التي سيتم تحديدها فى إطار خطة الدولة المصرية هي توطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة.
أوضح الوزير انه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارة ووزارة التنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والجيزة لتحديد المواقع المرشحة لتلك المحطات بشكل نهائي خاصة بعد عرض السادة المحافظين لبعض الأماكن والمقترحات فى هذا الشأن.
يشار أن الخطة تتضمن افتتاح 2000 محطة شحن وسيتم العمل بها في منتصف 2022، تزامنا مع تصنيع السيارات الكهربائية بمعدل 25 ألف سيارة سنويا يتم زيادتها 50 ألف سيارة.
 
 

وزير قطاع الاعمال

السيارات الكهربائية

هشام توفيق

النصر للسيارات

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