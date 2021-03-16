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الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:27 م
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إطلاق اسم الدكتور سامى سلامة شهيد كورونا على مستشفى السنطة المركزى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 08:05 م
إطلاق اسم الدكتور سامى سلامة شهيد كورونا على مستشفى السنطة المركزى إطلاق إسم الدكتور سامى سلامة شهيد كورونا على مستشفى السنطة المركزى
الغربية _ عادل ضرة

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وجه الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق اسم الدكتور سامى سلامة، مدير مستشفى السنطة المركزي، والذى توفى اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد على مستشفى السنطة المركزى تخليدا لذكراه.

ونعى الدكتور عبد الناصر حميدة، مدير مديرية الصحة بالغربية، الدكتور سامى سلامة، مدير مستشفى السنطة، الذى وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان مدير المستشفى الراحل قد ظهرت عليه أعراض الفيروس وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتم نقله إلى مستشفى صدر المحلة لتلقى العلاج، وتدهورت حالته الصحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة، وتوفي متأثرا بإصابته، وأنهت المستشفى إجراءات تغسيل وتكفين جثمان الطبيب الراحل ونقله لمسقط رأسه لدفنه بمقابر عائلته.


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