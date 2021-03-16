اليوم السابع
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إصابة 9393 شخصا بفيروس كورونا بروسيا وتسجيل 5480 حالة فى ألمانيا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 10:19 ص
إصابة 9393 شخصا بفيروس كورونا بروسيا وتسجيل 5480 حالة فى ألمانيا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 9393 إصابة جديدة بكوفيد-19، بينها 1533 حالة في العاصمة موسكو، مما رفع عدد الإصابات هناك إلى أربعة ملايين و409438 منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 443 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 92937.

كما أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 5480 ليصل الإجمالي إلى مليونين و581329.

كما أظهرت الأرقام‭‭ ‬‬زيادة الوفيات بواقع 238 ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 73656 حالة.

 


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