إصابة 9393 شخصا بفيروس كورونا بروسيا وتسجيل 5480 حالة فى ألمانيا

رويترز

سجلت روسيا اليوم الثلاثاء 9393 إصابة جديدة بكوفيد-19، بينها 1533 حالة في العاصمة موسكو، مما رفع عدد الإصابات هناك إلى أربعة ملايين و409438 منذ بدء الجائحة.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا إن 443 شخصا توفوا جراء الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الوفيات إلى 92937.

كما أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 5480 ليصل الإجمالي إلى مليونين و581329.