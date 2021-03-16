إصابة 5 أشخاص بجروح جراء اعتداء بقنبلة يدوية جنوبي باكستان

(أ ش أ)

أصيب خمسة أشخاص بجروح، جراء حادث اعتداء بقنبلة يدوية استهدفت مركبة تابعة للقوات شبه العسكرية الباكستانية المعروفة بـ "رينجرز" في مدينة كراتشي جنوبي البلاد.

وأفادت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الاثنين - بأن من بين الضحايا المصابين، جنديين اثنين، نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم الدفع بوحدات كثيفة من قوات "رينجرز" والشرطة إلى موقع الحادث وتم فرض طوق أمني هناك، وبدأ أفراد إنفاذ القانون جمع الأدلة القاطعة من الموقع والمتعلقة بالأمر.