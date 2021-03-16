اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة أوراق عاطل قتل مواطنًا لسرقة دراجته فى الشرقية إلى المفتى

الثلاثاء، 16 مارس 2021 03:12 م
إحالة أوراق عاطل قتل مواطنًا لسرقة دراجته فى الشرقية إلى المفتى محكمة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاتهامه وآخرين بقتل مواطن لسرقة دراجته البخارية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية 47289 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 12 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "السيد ر" إلى المستشفى جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وتبين من تحريات الرائد عبدالله هشام، معاون مباحث مركز الزقازيق، أن وراء ارتكاب الواقعة "فتحى ح" وآخرين، استوقفوا المجنى عليه بالطريق العام، وأطلقوا عليه أعيرة نارية بهدف سرقة دراجته البخارية التى كان يقودها، وتم ضبط المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التى قررت إحالة أوراقه لفضيلة مفتى الديار المصرية.


الشرقية

اخبار الشرقية

الزقازيق

جنايات الزقازيق

مفتى الديار المصرية

جريمة قتل

عقوبة القتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القضاء يحدد اليوم مصير متهمين تمت إحالة أوراقهم للمفتى بتهمة قتل طفل حرقاً

الأحد، 14 مارس 2021 08:00 ص

النيابة قبل إحالة أوراق سفاح الجيزة للمفتي: أزهق روحها عمدا وأخفى جثتها..صور وفيديو

السبت، 06 مارس 2021 03:49 م

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق "سفاح الجيزة" إلى المفتى للمرة الثالثة.. فيديو

السبت، 06 مارس 2021 03:43 م

لحظة الحكم بإحالة أوراق "سفاح الجيزة" للمفتى فى قضية قتل صديقه.. فيديو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:49 م

إحالة أوراق مكوجى للمفتى بتهمة خنق وحرق ربة منزل بالسيدة زينب

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:45 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة