إحالة أوراق عاطل قتل مواطنًا لسرقة دراجته فى الشرقية إلى المفتى

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، إحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لاتهامه وآخرين بقتل مواطن لسرقة دراجته البخارية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو، للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر ممدوح سليم، ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية 47289 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منيا القمح، ليوم 12 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعى بوصول "السيد ر" إلى المستشفى جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

وتبين من تحريات الرائد عبدالله هشام، معاون مباحث مركز الزقازيق، أن وراء ارتكاب الواقعة "فتحى ح" وآخرين، استوقفوا المجنى عليه بالطريق العام، وأطلقوا عليه أعيرة نارية بهدف سرقة دراجته البخارية التى كان يقودها، وتم ضبط المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات التى قررت إحالة أوراقه لفضيلة مفتى الديار المصرية.