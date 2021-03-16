أسعار العملات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى مصر

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 16-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعر الدولار استقرارا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر اليورو ليسجل 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.65 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

أما عن العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين بشكل حاد من جديد أمس الاثنين، وذلك بعد بلوغها مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأسبوع عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 18.63 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 18.65 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.62 جنيه للشراء، 21.88 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 21.73 جنيه للشراء، 21.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل 48.91 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع .