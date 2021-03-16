أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى مصر

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 ، بعد تراجع سعر جرام الذهب بقيمة 3 جينهات، إذ هبط الذهب إلى 764 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر، جراء هبوط سعر أونصة الذهب عالميًا من 1734 إلى 1729 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار 18 سجل 655 جنيها.



عيار 21 سجل 764 جنيها.



عيار 24 سجل 873 جنيها.



الجنيه الذهب 6112 جنيها.



سعر أونصة الذهب اليوم 1729 دولار.



وشهدنا مستهل الأسبوع الماضي، أن الذهب نجح فى أن يقاوم بشكل عنيف موجة الهبوط والتراجعات الضخمة التى شهدناها، بعد أن هبط المعدن الأصفر لمستويات تقريبًا هي الأدني منذ عام هذا الشهر، حيث هبطت أسعار الذهب في بعض جلسات التداول على المعدن بشكل كبير دون 1695 دولار، لكن الذهب قاوم هذا الهبوط العنيف، وبالفعل تخطي الذهب الهبوط ليعود إلى ادراج 1730 دولار، وهنا الذهب لم يبرح هذه النقطة ولا يزال يتحرك في فلكها بسبب الترقب والقرارات الحذرة بالشراء أو البيع من قبل ملاك وحائزى الذهب.

وجاء التراجع المحدود في سعر أونصة الذهب عالميًا بسبب ضغط من انتعاش جزئي في الدولار، وكذلك ارتفاع ملحوظ في عائد السندات الأمريكية، لذلك شهدنا تراجعا في حدو 5 دولارات بالسعر العالمي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى استمرار هذا الهبوط في سعر أونصة الذهب عالميًا، في حين أن السوق قد يعكس هذه التوقعات تماما ويسجل ارتفاعات في أى لحظة مثلما حدث في الجلسات المسائية أمس.