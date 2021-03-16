أسباب ظهور قشرة الشعر وطرق الوقاية منها

نهير عبد النبى

قشرة الشعر واحدة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، والتى تسبب الإحراج والقلق دائما، قد تكون قشرة الشعر ناتجة عن التهابات فروة الرأس أو اسباب أخرى، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك بعض العلامات التى تدل على قشرة الشعر، وهى" تقشر الجلد في فروة الرأس والشعر والحاجبين واللحية أو الشارب والكتفين، حكة في فروة الرأس، فروة رأس خشنة ومتقشِّرة لدى الأطفال ، قد تشتدُّ مؤشِّرات المرض وأعراضه إذا كنتَ مصابًا بالتوتُّر، وتتفاقم في المواسم الباردة الجافة".

قد يكون لظهور القشرة بفروة الرأس العديد من الأسباب، من بينها:

1:البشَرة الدهنية المتهيجة.

2:عدم غسل الشعر بالشامبو على نحو كافٍ.

3:الجلد الجاف.

4:الحساسية تجاه منتجات العناية بالشعر (التهاب الجلد التماسي).

5:بعض الأمراض الجلدية الأخرى، مثل الصدفية والأكزيما

يمكن السيطرة في أغلب الحالات على الحكة وقشرة الرأس، فلعلاج قشرة الرأس البسيطة جَرِّبْ أولًا التنظيف اليومي بشامبو لطيف لتقليل تراكُم الزيوت وخلايا الجلد. وإذا لم يُساعِدْ ذلك، فحاوِلِ استخدام شامبو طبي لقشرة الرأس، ربما تحتاج إلى تجربة أكثر من نوع شامبو حتى تكتشف روتين العناية بالشعر المناسب لك، ومن المُحتمَل أن تحتاج إلى تكرار العلاج أو استخدامه لمدة طويلة.

في حالة إصابتكَ بحكة أو لسعة أو احمرار أو حرق بسبب أي منتج، توقَّفْ عن استخدامه، وفي حالة إصابتكَ بتفاعل تحسسى مثل الطفح الجلدي أو الشرى أو صعوبة في التنفُّس فاطلب الرعاية الطبية على الفور.

ويمكنك اتخاذ خطوات لتقليل خطر تطوُّر قشرة الشعر للتحكم فيها:

1:اتَّبع نظامًا غذائيًّا صحيًّا، وجبة تُوفِّر قدرًا كافيًا من الزنك، وفيتامينات B.

2:اغسلْ شعركَ بالشامبو، إذا كانت فروة رأسكَ دهنية، فقد يُساعد غَسْل الشعر يوميًّا بالشامبو على منع ظهور القشرة. قُمْ بتدليك فروة رأسكَ برفق لتفكيك رقائق القشرة. اشطُفْ شعركَ جيدًا.

3:تعرض قليلًا للشمس، قد تكون أشعة الشمس مفيدة للسيطرة على القشرة ولكن نظرًا لأن التعرُّض للأشعة فوق البنفسجية قد يُتلِف بشرتكَ، ويَزيد من خطر الإصابة بالسرطان، فلا تسعَ للحصول على حمام شمس. بدلًا من ذلك، اقضِ بعضًا من وقتكَ في الهواء الطلق. واحرصْ على وضع واقٍ من أشعة الشمس على وجهكَ وجسمك.

4:قلل من استخدام منتجات تصفيف الشعر، يمكن أن تتراكم منتجات تصفيف الشعر على شعركَ وفروة رأسكَ، مما يجعلها أكثر دهنية.