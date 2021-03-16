اليوم السابع
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آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل شرق جباليا ومخيم البريج

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:31 م
آليات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل شرق جباليا ومخيم البريج قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)

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توغلت عدة آليات عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلى، فى أراضى المواطنين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف.

وأفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الثلاثاء، بأن عددًا من آليات الاحتلال توغلت فى أراضى المواطنين الزراعية شرق جباليا، انطلاقا من موقع "أبو صفية" العسكرية الجاثم على الشريط الحدودى، شرق البلدة وسط أعمال تجريف، وإطلاق قنابل دخانية، وفتحت نيران الأسلحة الرشاشة بشكل متقطع فى المكان.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين شرق البريج انطلاقًا من بوابة السرحى، وقامت بأعمال تجريف، وسط تغطية على عملية التوغل بإطلاق قنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.

وفى سياق أخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 7 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من شمال "سلفيت"، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما، كما اعتقلت الأسير محمود من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل ذويه فى منطقة "باكوش" غرب البلدة، وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى أيضا شابا من بلدة "قباطية" جنوب جنين، بعد دهم منزل ذويه، كما داهمت 3 منازل وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت 3 أطفال من بلدة العيسوية بمدينة القدس المحتلة، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

 


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شرق جباليا

فلسطين

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