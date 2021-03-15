6 ممارسات خاطئة تؤدى لتفشى الأوبئة حيوانية المصدر.. أهمها تجارة لحوم الكلاب

كتبت أمل علام

وقالت المنظمة: توقفوا عن تجاهل الأسباب الجذرية للأوبئة مع التركيز على اللقاحات، حيث تحذر الرسالة من أنه عندما يتم تقديم تدابير ملموسة لإنهاء معاناة الحيوانات في جميع أنحاء العالم، يمكن إيقاف الأمراض الحيوانية المنشأ في المستقبل، داعية إلى تغيير جذري، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت. دعت منظمة فور باوز إنترناشيونال الأوروبية، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة إلى أن يقودوا إصلاحات جذرية لعدم الإساءة للحيوانات بعد عام على جائحة كورونا، وتحسين معاملة البشر للحيوانات فى ظل الأبوئة. وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.وقالت المنظمة: توقفوا عن تجاهل الأسباب الجذرية للأوبئة مع التركيز على اللقاحات، حيث تحذر الرسالة من أنه عندما يتم تقديم تدابير ملموسة لإنهاء معاناة الحيوانات في جميع أنحاء العالم، يمكن إيقاف الأمراض الحيوانية المنشأ في المستقبل، داعية إلى تغيير جذري، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت.

تقول الرسالة الموجهة إلى منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ، إنه لمنع الأوبئة الحيوانية المصدر، يجب على العالم "التوقف عن التركيز على الحلول الصيدلانية المؤقتة، مع عدم معالجة القضايا الفعلية حول إساءة معاملة الحيوانات ".



منع تفشى الاوبئة حيوانية المصدر

تطالب الرسالة، التي اطلعت عليها صحيفة الإندبندنت، بالتخلي التدريجي عن الممارسات الخطرة وأهمها:

أولاً: حظر مزارع الفراء

ثانيًا: فرض حظر على أسواق الحيوانات الحية

ثالثًا: وضع حد لتجارة لحوم الكلاب والقطط

رابعًا: وقف تجارة الحياة البرية

خامسًا: قمع المخاطر الناجمة عن زراعة المصانع

سادسًا: الاعتراف بالحاجة إلى تناول كميات أقل من اللحوم، وهو المحرك الرئيسي لأزمة المناخ وفقدان الموائل

جدير بالذكر " فور بوز" وهى منظمة عالمية لرعاية الحيوانات ومقرها فيينا، بالنمسا، والتي تركز المنظمة على تحسين الظروف المعيشية للحيوانات بشكل تدريجي تحت تأثير الإنسان المباشر، من خلال الكشف عن المعاناة، وإنقاذ الحيوانات المحتاجة وحمايتها، في رسالة موجهة إلى مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه على الرغم من خطابه قبل عام حول الوقاية من العدوى، لم يتم تطبيق نفس النهج لمعالجة أسباب الوباء والأمراض الحيوانية الأخرى، والفيروسات التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

وقالت، في عام 2007-2011، وضعت المنظمات العالمية الثلاث، منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، خطة تسمى وان هيلث One Health، ووافقت على العمل للحد من المخاطر الصحية، بما في ذلك التفاعلات بين الإنسان والحيوان، حيث ترغب المنظمة العالمية فور بوز Four Paws إضافة خطة "رعاية واحدة" ، مع التركيز على الروابط بين رفاهية الحيوان، ورفاهية الناس.

قال جوزيف فابيجان، رئيس المنظمة: "المشكلة الأساسية هي العلاقة المختلة بين البشر وبين الحيوانات والطبيعة.

وأضاف أنه عندما يتم اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء معاناة الحيوانات في جميع أنحاء العالم، يمكن وقف الأوبئة الحيوانية المنشأ في المستقبل، مضيفا "نحن نطالب بنهج شامل من المسؤولين، لأن الرفق بالحيوان يساوي الصحة البيئية تساوي رفاهية الإنسان."

ووفقًا لكل من منظمة الصحة العالمية، وتقرير الأمم المتحدة للبيئة العام الماضي، فإن 75 % من جميع الأمراض المعدية الناشئة يكون مصدرها الحيوانات، وتحذر منظمة فور بوز Four Paws من "قنابل موقوتة في جميع أنحاء العالم" من الممارسات التي قد تظهر فيها مسببات الأمراض وتنتشر.

قال العلماء في وقت سابق، إن الأمراض الحيوانية المصدر أصبحت أكثر تكرارا 4 أضعاف في الخمسين عاما الماضية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الأمراض حيوانية المصدر تسبب مليار حالة مرضية بين البشر وملايين الوفيات كل عام.

عندما أعلن أن كورونا جائحة، قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "يجب على البلدان اتباع نهج الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره".

لكن الرسالة تحذره: "الممارسات عالية الخطورة، مثل التجارة التجارية في الحياة البرية، وتجارة لحوم الكلاب والقطط والفراء، يجب أن يتم التخلص منها تدريجيًا بشكل عاجل إذا أردنا منع حدوث جائحة أخرى.



الحيوانات سبب الاوبئة

وأكدت الرسالة، أنه يجب أن تصبح أنظمتنا الغذائية والزراعية أكثر مرونة في مواجهة الأزمات، من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات الحيوانية، وأقل تعطيلًا للعمليات الطبيعية التي تحمينا من الأمراض الناشئة، موضحا إنه للقيام بذلك نحن بحاجة إلى قيادة مشتركة وعمل مشترك. "

ودعت إلى حظر جميع التجارة التجارية للحيوانات البرية للاستهلاك البشري، والطب التقليدي، مضيفا، ترتبط جميع أشكال تجارة الحيوانات البرية بمخاطر عالية لانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ، كما تم إرجاع تفشي مرض سارس في عام 2002 إلى سوق الحياة البرية في الصين.

وقالت الرسالة، إن الأسواق الضيقة غير الصحية تضعف جهاز المناعة لدى الحيوانات، موضحا إن هذه الظروف والأخطار لا توجد فقط في أسواق الحيوانات الحية في آسيا.

أكد فابيجان: "إن الخنازير والدجاج، التي عوملت بنفس القدر من الرعب في مزارع المصانع، استسلمت لأنفلونزا الخنازير والطيور في جميع أنحاء العالم."

أصيب الملايين من حيوانات المنك، التي تعيش في مزارع الفراء في أوروبا، بفيروس كورونا وأعادوا إصابة البشر بطفرات الفيروس، مؤكدا أنه طالما تركنا الحيوانات تعاني بمثل هذه الأوبئة، فسوف نعاني نحن البشر من عواقب الأمراض الحيوانية المنشأ.

تضيف الرسالة، أن الزراعة الحيوانية الصناعية حاضنة قوية للأمراض، مشيرة إلى أنه في عام 2018، أدت حمى الخنازير الأفريقية إلى خفض أعداد الخنازير الصينية إلى النصف تقريبًا، مما أثر على الأمن الغذائي والأسعار على مستوى العالم.

تقول الرسالة: "هذا الفاشية الموسمية ذات مرة أصبحت الآن تهديدًا على مدار العام، تمتد عبر القارات، وقد أحبطت العديد من المتغيرات الجهود المبذولة لتطوير لقاح عبر القارات، وقد أعاقت المتغيرات المتعددة الجهود المبذولة لتطوير لقاح، كما جاء في الرسالة.

وأوضحت، لقد أظهر هذا الوباء أيضًا أن المزارعين والأطباء البيطريين وعمال المجازر على وجه الخصوص معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بأمراض حيوانية المصدر ويلعبون دورًا مهمًا في انتشارها، مع تفشي واحد معين يضع هذه المجموعة في خطر أعلى بـ 1500 مرة من عامة السكان. "

وتقول، إن الضغط من أجل إنتاج منتجات حيوانية أكثر وأرخص ثمناً يؤدي إلى تربية حيوانات أكثر من أي وقت مضى في بيئات فقيرة، في حين أن تغير الأرض الناتج يغذي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

لقد تم ربط الأمراض الحيوانية المنشأ المتعددة بشكل قاطع بتجارة لحوم الكلاب والقطط بما في ذلك الكوليرا، بالإضافة إلى ذلك، فإن تجارة لحوم الكلاب والقطط نفسها تفي بالعديد من الشروط لظهور العوامل الممرضة وانتشارها ".

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية: "تشمل مجالات العمل التي يكون فيها نهج One Health مناسبًا بشكل خاص سلامة الغذاء، والسيطرة على الأمراض حيوانية المصدر، ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، عندما تتغير البكتيريا بعد تعرضها للمضادات الحيوية وتصبح أكثر صعوبة.

"التعاون عبر القطاعات هو المفتاح لفهم وإدارة مخاطر الصحة العامة في واجهة الإنسان والحيوان والبيئة وتحسين الأمن الصحي العالمي، تعمل منظمة الصحة العالمية مع الحكومات الوطنية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية والخيرية والشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) ، لمنع وإدارة هذه التهديدات وآثارها على الصحة العامة والاجتماعية والاقتصادية ".