يمكن التوسع فى العمليات الجراحية الروبوتية ومنها علاج السرطان

كتب - محمود جلال

أصبحت العلاجات الروبوتية، شائعة بشكل متزايد في العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، كما ​تم استخدامها للمساعدة في إجراء الجراحات على مدار عقود، وقد غيرت التطورات التكنولوجية الكبيرة في السنوات الأخيرة من طريقة إجراء الجراحين للعمليات المختلفة، كما أحدثت العديد من التغيرات على صعيد تعافي المرضى في مرحلة ما بعد الجراحة، وفى هذا السياق كشف الدكتور يوفاراجا تي بي، رئيس الجراحة الروبوتية استشاري جراحة الأورام، بمستشفى كوكيلابين الهندى عن المزيد من الأفكار حول التطورات في العمليات الجراحية الروبوتية، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

المزايا العامة للروبوتات

تسمح الجراحة الروبوتية، بإجراء إجراءات أكثر تعقيدًا بأقل الطرق توغلًا والتي تساعد في علاج مرضى السرطان، وتعزز الأنظمة الروبوتية البراعة بعدة طرق بمزيد من الدقة والتحكم والمرونة تعمل هذه الأدوات مع درجات الحرية المتزايدة على تعزيز قدرة الجراح بشكل كبير على التلاعب بالأدوات وبالتالي الأنسجة.

مستقبل الجراحة الروبوتية

هناك نمو غير مسبوق للجراحة الروبوتية في الهند مثلا، حيث يوجد حاليًا 72 مركزًا و 78 منشأة روبوتية اعتبارًا من يوليو 2019 ، مع أكثر من 500 جراح آلي مدرب في بلدنا، وقد تم إجراء أكثر من 12800 عملية جراحية بمساعدة الروبوت في هذه السنوات الـ 12 الماضية، كما سيتم تطوير الروبوتات بحيث يكون عدد الشقوق أقل بدقة عالية، وسيتم تقديم نظام أكثر كفاءة مع إمكانية تطبيق أكبر مع أجهزة أكثر تنوعًا مع ضمان سلامة المرضى مع ظهور الذكاء الاصطناعي الرابط بين النظام الآلي والجراح ، كما يمكن إدخال شكل وظيفي أكثر كفاءة لنظام الجراحة الروبوتية.

نطاق للتوسع

نظرًا لأن التخصصات الأخرى تقبل ببطء هذه التقنية في الهند، فإن الاستخدام متعدد التخصصات للجراحة الروبوتية يخلق فرصة لتقليل تكلفة الصيانة المرتبطة بها، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

أحدث الأنظمة الروبوتية

أنظمة الروبوتات، الأحدث جارية حاليًا للتطبيقات السريرية يتم طرحها فى سوق تنافسي للجراحة، مما قد يؤدي إلى انخفاض تكلفة الاستثمار الأولي بالإضافة إلى الصيانة، وبالتالي زيادة القدرة على تحمل التكاليف والاستخدام الواسع النطاق.