اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 07:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

يمكن التوسع فى العمليات الجراحية الروبوتية ومنها علاج السرطان

الإثنين، 15 مارس 2021 07:30 ص
يمكن التوسع فى العمليات الجراحية الروبوتية ومنها علاج السرطان العلاجات الروبوتية
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبحت العلاجات الروبوتية، شائعة بشكل متزايد في العديد من الأمراض، بما في ذلك السرطان، كما ​تم استخدامها للمساعدة في إجراء الجراحات على مدار عقود، وقد غيرت التطورات التكنولوجية الكبيرة في السنوات الأخيرة من طريقة إجراء الجراحين للعمليات المختلفة، كما أحدثت العديد من التغيرات على صعيد تعافي المرضى في مرحلة ما بعد الجراحة، وفى هذا السياق كشف الدكتور يوفاراجا تي بي، رئيس الجراحة الروبوتية استشاري جراحة الأورام، بمستشفى كوكيلابين الهندى  عن المزيد من الأفكار حول التطورات في العمليات الجراحية الروبوتية، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

المزايا العامة للروبوتات

تسمح الجراحة الروبوتية، بإجراء إجراءات أكثر تعقيدًا بأقل الطرق توغلًا والتي تساعد في علاج مرضى السرطان، وتعزز الأنظمة الروبوتية البراعة بعدة طرق بمزيد من الدقة والتحكم والمرونة تعمل هذه الأدوات مع درجات الحرية المتزايدة على تعزيز قدرة الجراح بشكل كبير على التلاعب بالأدوات وبالتالي الأنسجة.

مستقبل الجراحة الروبوتية  

هناك نمو غير مسبوق للجراحة الروبوتية في الهند مثلا، حيث يوجد حاليًا 72 مركزًا و 78 منشأة روبوتية اعتبارًا من يوليو 2019 ، مع أكثر من 500 جراح آلي مدرب في بلدنا، وقد تم إجراء أكثر من 12800 عملية جراحية بمساعدة الروبوت في هذه السنوات الـ 12 الماضية، كما سيتم تطوير الروبوتات بحيث يكون عدد الشقوق أقل بدقة عالية، وسيتم تقديم نظام أكثر كفاءة مع إمكانية تطبيق أكبر مع أجهزة أكثر تنوعًا مع ضمان سلامة المرضى مع ظهور الذكاء الاصطناعي الرابط بين النظام الآلي والجراح ، كما يمكن إدخال شكل وظيفي أكثر كفاءة لنظام الجراحة الروبوتية.

نطاق للتوسع

نظرًا لأن التخصصات الأخرى تقبل ببطء هذه التقنية في الهند، فإن الاستخدام متعدد التخصصات للجراحة الروبوتية يخلق فرصة لتقليل تكلفة الصيانة المرتبطة بها، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

أحدث الأنظمة الروبوتية

أنظمة الروبوتات، الأحدث جارية حاليًا للتطبيقات السريرية يتم طرحها فى سوق تنافسي للجراحة، مما قد يؤدي إلى انخفاض تكلفة الاستثمار الأولي بالإضافة إلى الصيانة، وبالتالي زيادة القدرة على تحمل التكاليف والاستخدام الواسع النطاق.

 


العلاجات الروبوتية

روبوت جراحى

مرضى السرطان

روبوت

مزايا الجراحية الروبوتية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراء أول عملية جراحية باستخدام الروبوت دافنشي في روسيا

الخميس، 05 نوفمبر 2020 07:00 م

صور.. العالم هذا المساء.. مستشفيات إيطاليا تستخدم "الروبوت" للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا.. "كمامة لكل عضو " فى جلسات البرلمان اليابانى.. ووهان بالصين تبدأ عمليات البيع والشراء عبر جدران بلاستيكية

الأربعاء، 01 أبريل 2020 10:05 م

مستشفيات إيطاليا تستخدم "الروبوت" للمساعدة فى علاج مرضى فيروس كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 08:00 م

فيديو.. استخدام الروبوت فى الاكتشاف والتشخيص المبكر للأمراض

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:00 ص

فيديو.. أول امرأة تحصل على حمل بعد عملية زرع رحم باستخدام الروبوت

الخميس، 10 يناير 2019 01:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة