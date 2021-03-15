وزير الخارجية الإيرانى: الوقت ينفد أمام أمريكا لإحياء الاتفاق النووى

رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، إن الوقت ينفد أمام الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النوي بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في إيران في يونيو والتي سيترتب عليها الانتظار لفترة تصل إلى ستة أشهر.