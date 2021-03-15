اليوم السابع
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وزير الخارجية الإيرانى: الوقت ينفد أمام أمريكا لإحياء الاتفاق النووى

الإثنين، 15 مارس 2021 10:50 ص
وزير الخارجية الإيرانى: الوقت ينفد أمام أمريكا لإحياء الاتفاق النووى وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف
رويترز

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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، إن الوقت ينفد أمام الولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النوي بسبب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في إيران في يونيو والتي سيترتب عليها الانتظار لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وفي كلمة أمام مركز السياسات الأوروبية أضاف ظريف أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تفعل شيئا مختلفا عما فعلته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأضاف أنه لا يرى ضرورة لإجراء محادثات تمهيدية وأن إيران تريد أن تلمس التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي أولا قبل إجراء محادثات.

 


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