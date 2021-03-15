وزارة التخطيط: العمالة غير المنتظمة تمثل 15% من القوى العاملة

كتبت أسماء أمين

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى تقرير لها أن نسبة العمالة غير المنتظمة وصلت إلى 15% من حجم القوى العاملة.

وتم صرف الدفعة السادسة والأخيرة من المنحة الرئاسية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم العمالة غير المنتظمة للمساعدة من الآثار السلبية من جائحة كورونا.

وفقا للبيانات الرسمية التي أكدتها وزارة القوى العاملة، فإنه بلغ أعداد المستحقين لصرف العمالة غير المنتظمة 1.5 مليون مواطن، خلال الثلاثة أشهر الأولى في عام 2020، بينما وصلت خلال الفترة الأخيرة خلال الشهر الجاري إلى 1.7 مليون عامل.

وعلى الجانب الآخر، أكد التقرير أن مصر استثمرت في القرى الأكثر فقرا في العامين الماضيين نحو 15 مليار جنيه، من أجل تحسين الخدمات، وتم استهداف 375 قرية هي الأكثر فقرا، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتقديم الخدمة لـ1000 قرية بجانب وجود مؤسسات عديدة للدولة تعمل على تنمية الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجا، بجانب المبادرات الطبية مثل القوافل الصحية ومبادرة 100 مليون صحة ومبادرة صحة المرأة.