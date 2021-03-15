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هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبى تُخصص خطا ساخنا للرد على شكاوى الموردين

الإثنين، 15 مارس 2021 12:00 ص
هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبى تُخصص خطا ساخنا للرد على شكاوى الموردين هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبى
كتب وليد عبد السلام

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خصصت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية فى إطار مبادرتها لرقمنة عمليتى الشراء والإمداد الخط الساخن "15556"، وذلك لاستقبال الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالمنظومة من الجهات المختلفة أو الموردين.
 
 
وقالت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
 
 
وأضافت الهيئة، أنه يتم من خلال الخط، الرد على مكالمات العملاء وتصنيفها وإعداد التقارير الخاصة بالاستفسارات والإجابة عليها والاستجابة للشكاوى وحلها من قبل المختصين.
 

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