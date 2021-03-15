نيويورك تخلد ضحايا كورونا بعرض صورهم على جسر بروكلين.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

نظمت مدينة نيويورك بعد مرور عام على تفشى جائحة كورونا فى المدينة التى تعد الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، مشهدا رمزيا لتكريم 30 ألفاً و258 شخصاً من سكّانها توفّوا جرّاء الإصابة بوباء كوفيد-19، وشهد التكريم العديد من الفاعليات أبرزها عرض صور ضحايا فيروس كورونا على جسر بروكلين فى الذكرى الأولى للوفيات بسبب المرض.

وبدأت فاعلية التكريم بالوقوف دقيقة صمت تكريماً للضحايا، بعدها قال رئيس بلديّة المدينة بيل دي بلازيو فى الحفل الافتراضيّ المباشر: "فقدنا أفراداً من نيويورك، أكثر ممّا خسرناه في أحداث الحرب العالمية الثانية وحرب فيتنام وإعصار ساندي وأحداث 11 سبتمبر مجتمعةً، وتأثرت كل أسرة، وهناك ألم تُعانيه كثير من العائلات، ألم شديد"، وفق "يورو نيوز".



صور الضحايا تزين الجسر



صور الضحايا

وشهد الحفل الافتراضى عرض موسيقى قصير لأوركسترا "نيويورك الفيلهارمونيك"، أمام شموع مضاءة على جسر بروكلين الشهير، وتم عرض صور كبيرة بالأسود والأبيض للضحايا على أعمدة الجسر لتخليد ذكراهم الأولى، وسط أجواء حزينة للحضور وقيام البعض بالتقاط الصور التذكارية لجسر بروكلين وهو مضاء بصور الضحايا.



تأثر رئيس بلدية نيويورك



الجسر مضاء بصور الضحايا



صور الضحايا على الجسر

وعن تطور الأوضاع فى أمريكا، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الحياة بدأت تتجه إلى العودة لطبيعتها فى الولايات المتحدة الامريكية، حتى مع قلق البعض من أن هذا الأمر لا يزال مبكرا للغاية.



صور ضحايا كورونا

وتم السماح باستخدام لقاح فايزر فى الولايات المتحدة الأمريكية للبالغين من سن 16 عامًا، وهذا يعني أن بعض طلاب المدارس الثانوية يمكنهم الانضمام إلى هذه اللقاحات كلما أصبحوا مؤهلين للحصول عليه، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.