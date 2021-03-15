ممنوع التقبيل.. أهالى قرية حجازة بقنا يعلقون لافتات تحذيرية لمنع انتشار كورونا.. صور

قنا - صابر سعيد

ممنوع السلام باليد لسلامتك، جملة وضعها سكان منطقة بقرية حجازة بمحافظة قنا، تحث الزائرين والمترددين على المكان بعد السلام بالأيدي والقبلات، محذرين من تسببها فى انتشار فيروس كورونا، وحفاظًا على سلامة الجميع من أهالى المنازل المتواجدة في المنطقة ، وكذلك المترددين عليهم لمنع الانتشار والإصابة بالفيروس.



وعلق أصحاب المنازل على الجدران عبارات مكتوبة على ورق من الكرتون "نظرا لظروف البلاد ممنوع السلام أو التقبيل" و"ممنوع السلام بالأيدي منعًا للإحراج وسلامتك تهمنا" في معظم منازل المنطقة التي تتواجد في قرية حجازة بحري جنوب محافظة قنا، كرسالة للزائرين وكذلك المترددين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الجسدي وعدم السلام بالأيدي أو التقبيل.



وقالت ماري حليم، من أهالي المنطقة، مع انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد المصابين في المحافظة والمركز وكذلك وصول الإصابات للقرية، فكر الشباب في تعليق لافتات تحذيرية بسيطة لمنع انتشار الفيروس والحفاظ علي سلامة الأهالي المتواجدين في المنازل وأصحاب الأمراض المزمنة الذين لا يستطيعون مقاومة تلك الفيروس.



وتابعت ماري حليم، أن الزائر أو المتردد على المنازل يمثل مصدر للعدوي في حالة الإصابة به ولا يعرف أصحاب المنزل هل خالط مصابين أم لا فلذلك عدم السلام بالأيدي وكذلك التقبيل بالنسبة للنساء نجاة وسلامة للزائر وكذلك للأهالي المتواجدين في المنازل.



وقال علي عيد، من أهالي القرية، إن تعليق لافتات تحذيرية لعدم انتشار فيروس كورونا من الأمور الإيجابية التي يجب أن ينبه لها الزائرين وكذلك الأقارب، كما يجب منع إقامة العزاء وتحديد عدد المشاركين في الأفراح بذلك التوقيت ومع عودة انتشار الفيروس مرة أخري وزيادة عدد الإصابات في المحافظة.





لافتة علي جدران منزل



لافتة علي منزل بالقرية