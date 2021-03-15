اليوم السابع
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مصرع شاب فى السويس صدمه القطار قبل عبور المزلقان

الإثنين، 15 مارس 2021 10:44 م
مصرع شاب فى السويس صدمه القطار قبل عبور المزلقان قطار _ صورة أرشيفية
السويس - سيد نون

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لقي شاب مصرعه على شريط السكة الحديد، صدمه قطار البضائع المتوجه من السويس إلى الإسماعيلية، ونقل رجال الإسعاف جثة المتوفى إلى مشرحة السويس.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطاراً من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب عند مزلقان قرية العمدة، وإنتقلت قوة من مباحث القسم لموقع الحادث.

وأفادت المعاينة وسؤال الشهود العيان، أن المجني عليه مقيم بمحافظة الشرقية، يعمل في كشك صغير لبيع المخبوزات بقرية العمدة بجوار المزلقان.

وذكر الشهود العيان أن المجني عليه هرول لعبور المزلقان، ظنا منه أنه سيسبق القطار إلا أنه لامس القطار قبل أن تطأ قدميه شريط السكة الحديد فلقى مصرعه فى الحال.

 

 


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