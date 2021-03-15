وقال كراسوف فى تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك للأنباء خلال لقاء لجنة مجلس الدوما لشؤون الصحة، "بحسب البيانات العسكرية الأخيرة المقدمة من وزارة الدفاع الروسية قتل من جنودنا فى سوريا منذ بدء النزاع المسلح نحو 112 جنديا".

يذكر أن القوات الروسية فى سوريا تنفذ، منذ 30 سبتمبر 2015، عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المختلفة بناءً على طلب من الرئيس السورى بشار الأسد.