ونقلت قناة الحرة الأمريكية عن المسئول الذى لم تسمه قوله: "لقد أوضحنا أننا لا نتحدث عن إعادة التفاوض على الصفقة".

من جانبها، أكدت إيران أنها تسعى كذلك للحفاظ على شروط الاتفاقية الأصلية دون تغيير قبل انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منها فى 2018.

وكان ترامب قد أعاد فرض العقوبات على طهران.. وردا على ذلك، أعادت إيران تنشيط العناصر الرئيسية للبرنامج الذى تقول الولايات المتحدة وآخرون إنه يمكن أن ينتج أسلحة نووية.

وبعد شهرين تقريبًا من رئاسة بايدن، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل، لم يتمكن الطرفان حتى من التحدث مع بعضهما البعض.