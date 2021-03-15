محافظ بورسعيد: تعديل المخطط الاستراتيجى العام لبعض المناطق الصناعية

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة المخاطبة بشأن تعديل المخطط الاستراتيجى العام لبورسعيد، وبحث مطلب المحافظة الخاص بتعديل المخطط الاستراتيجى لبعض المناطق الصناعية، وذلك للعرض على مجلس الوزراء.

وقالت المحافظة فى بيان لها اليوم الإثنين، إن اللواء عادل الغضبان، عقد اجتماعاً لمناقشة المخطط الإستراتيجى التفصيلى العام لمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور وفد المكتب الاستشارى للهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمهندسة نيرمين نشأت مدير إدارة التخطيط العمرانى والمهندس السيد خلف مستشار المحافظ للمساحة .

واستعرض محافظ بورسعيد، آخر تطورات العمل الخاصة بتعديل المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد، مؤكدا على ضرورة وضع تصور ورؤية كاملة لكافة ما تحتاجه المحافظة بما يتناسب مع طبيعتها وخطة التنمية الشاملة.

كما وجه المحافظ بعمل محضر اجتماع تنسيقى، بشأن المخطط التفصيلى لمراعاته عند تعديل المخطط الاستراتيجى طبقا للوضع الراهن بالمحافظة، وتعديل الحيز العمرانى لبورسعيد طبقا للتعديلات التى صدر بها قرار جمهورى أو قرار مجلس الوزراء .

ووجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بمخاطبة الجهات المعنية ليتم اعتماد المخطط التفصيلى الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد قريبا.