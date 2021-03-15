محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى تزامناً مع العيد القومى.. صور

على أنغام الموسيقى العسكرية، وبعد عزف السلام الوطني، قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزى المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بميدان قارون، تزامناً مع العيد القومى للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية، ووكلاء الوزارة ، ورؤساء القطاعات.
قال محافظ الفيوم، إن أزمة كورونا قلصت من نطاق الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، مؤكداً أن مصر تشهد معدلات تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يبعث رسالة لكل مواطن مصرى أن أجهزة الدولة ماضية قُدماً ولن تتراجع عن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية، لأن الهدف الأول والأسمى هو المواطن.
وعلى صعيد المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض محافظة الفيوم، أكد المحافظ أن العمل يجرى على قدم وساق، فى ظل التزام تام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، لافتاً إلى المشروعات التى يجرى تنفيذها بنطاق مراكز المحافظة المختلفة، وجهود المحافظة لإعادة الحياة لبعض المشروعات المتعثرة منذ سنوات، مشدداً على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لأولاً بأول.
وأضاف، أن المحافظة حريصة على اقتحام مشكلاتها وإيجاد حلول جذرية لها، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة لهذا العام تتجاوز 600 مليون جنيه، كما تتخطى قيمة الأعمال التى يجرى تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 9 مليارات جنيه، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية التى تم تحقيقها.
محافظ الفيوم وقيادات الامن اثناء قراءة الفاتحة على قبر الجندى المجهول
محافظ الفيوم ومدير الامن أثناء توجههم لقبر الجندى المجهول
محافظ الفيوم يضح اكليل الزهور على قبر الجندى المجهول
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة