محافظ الفيوم يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى تزامناً مع العيد القومى.. صور

الفيوم - رباب الجالى

على أنغام الموسيقى العسكرية، وبعد عزف السلام الوطني، قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه كل من اللواء رمزى المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بميدان قارون، تزامناً مع العيد القومى للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية، ووكلاء الوزارة ، ورؤساء القطاعات.

قال محافظ الفيوم، إن أزمة كورونا قلصت من نطاق الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، مؤكداً أن مصر تشهد معدلات تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، الأمر الذى يبعث رسالة لكل مواطن مصرى أن أجهزة الدولة ماضية قُدماً ولن تتراجع عن تنفيذ الخطط الطموحة للتنمية، لأن الهدف الأول والأسمى هو المواطن.

وعلى صعيد المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض محافظة الفيوم، أكد المحافظ أن العمل يجرى على قدم وساق، فى ظل التزام تام بالجداول الزمنية المقررة للتنفيذ، لافتاً إلى المشروعات التى يجرى تنفيذها بنطاق مراكز المحافظة المختلفة، وجهود المحافظة لإعادة الحياة لبعض المشروعات المتعثرة منذ سنوات، مشدداً على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لأولاً بأول.

وأضاف، أن المحافظة حريصة على اقتحام مشكلاتها وإيجاد حلول جذرية لها، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة لهذا العام تتجاوز 600 مليون جنيه، كما تتخطى قيمة الأعمال التى يجرى تنفيذها بمركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 9 مليارات جنيه، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية التى تم تحقيقها.



محافظ الفيوم وقيادات الامن اثناء قراءة الفاتحة على قبر الجندى المجهول



محافظ الفيوم ومدير الامن أثناء توجههم لقبر الجندى المجهول