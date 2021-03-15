محافظ الغربية: 152 ألفا و935 طلب تصالح فى مخالفات البناء بإجمالى 951 مليون جنيه

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت 152 ألفا و935 طلب تصالح فى مخالفات البناء، بإجمالى 951 مليونا و387 ألف جنيه ، وذلك حتى اليوم.

وأوضح الدكتور طارق رحمى ، أن المحافظة شكلت لجانا متخصصة لفحص الطلبات ، حيث تم قبول (973) طلبا ، ورفض (320) طلبا، وجارى فحص عدد (159642) طلبا، مشيراً إلى تقديم المحافظة كل التسهيلات الممكنة لتشجيع المواطنين على التصالح من تخفيض لأسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات، وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ50 جنيها فى جميع أنحاء الجمهورية.

ويهيب محافظ الغربية بالسادة المواطنين بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية لتقديم طلبات التصالح على مدار أيام الأسبوع، وخلال أيام العطلات الرسمية قبل انتهاء المهلة المحددة يوم 31/3/2021 ، موضحاً أن مبالغ التصالح ستوجه لخدمة مواطنى المحافظة عن طريق تقديم خدمات متعددة وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بنطاق المحافظة.